Абакан, , 08:02 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 19 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 374 (с начала года — 4822). Об этом 1 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

Наибольшее число заразившихся выявили в Черногорске (шесть человек) и Таштыпском районе (три). В Саяногорске, Абазе и Алтайском районе заразились по два, в Абакане, Сорске и Усть-Абаканском районе — по одному человеку.

В стационарах проходят лечение 94 (-3) пациента с COVID-19. Из этого числа в реанимации находятся 23 (+1) пациента в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро — подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 23 человека. С начала эпидемии — 21 575 человек (с начала года — 4458).

Как сообщалоИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в Хакасии прививку от COVID-19 сделали 43 276 человек.

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