Москва, 1 мая, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об упразднении так называемых дней тишины — дней, когда перед теми или иными выборами, проводимыми в многодневном формате, на целые сутки была запрещена любая политическая агитация.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участок для голосования

Суть изменений в том, что если выборы проводятся в многодневном формате (более одного дня), то запрет на агитацию вступает в силу не накануне открытия избирательных участков, а непосредственно в первый день голосования (в ноль часов по местному времени первого дня голосования).

С такой инициативой выступила Центральная избирательная комиссия. Глава ЦИК Элла Памфилова справедливо заметила, что «день тишины» в эпоху глобального интернета и массового распространения социальных сетей устарел.

В итоге было решено убрать «день тишины» при многодневном голосовании.