Подгорица, , 08:00 — REGNUM Дипломатические отношения между Черногорией и Турцией характеризуются интенсивным политическим диалогом и усилением двустороннего сотрудничества, заявил 30 апреля министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Радулович отметил, что важно создать платформу, которая будет способствовать укреплению торгового сотрудничества и взаимодействия между Черногорией и Турцией в сфере туризма. Он эти сферы оценил как ключевые в период восстановления экономики в период пандемии.

Радулович согласился с тем, что существует потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. По его словам, почетный консул Черногории в Турции и консульский округ в Анталье внесет свой вклад в реализацию мероприятий, которые станут позитивным шагом в этом направлении.