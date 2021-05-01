Токио, , 07:53 — REGNUM Глобальные продажи автомобилей Toyota достигли рекордного уровня в марте 2021 года. Об этом сообщает Automotive News.

За первый месяц весны текущего года компании Toyota удалось реализовать 983 тысячи автомобилей во всём мире, что стало рекордом для японской корпорации. Отмечается, что наиболее высокий уровень продаж автомобилей Toyota был зафиксирован в Китае и Северной Америке. В прошлом месяце Toyota поставила 843 тысяч автомобилей.

В сравнении с мартом предыдущего года поставки автомобилей Toyota выросли на 44%. Такой рост объясняется тем, что в марте 2020 года мировые автопроизводители были вынуждены приостановить производство и продажи автомобилей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Спрос на автомобили восстановился к концу 2020 года, после чего автопроизводители столкнулись с дефицитом электронных микросхем. Издание отмечается, что Toyota удалось смягчить влияние глобальной нехватки микросхем благодаря имеющимся запасам и постоянным контролем цепочки поставок.

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