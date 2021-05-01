Кемерово, , 07:52 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 мая, за прошедшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 65 случаев, 29 апреля — 65 случаев.

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«Кемерово — 19, Новокузнецк — восемь, Анжеро-Судженск — четыре, Осинники — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Березовский — два, Киселевск — два, Полысаево — два, Кемеровский МО — два, Мариинский МР — два, Новокузнецкий МР — два, Промышленновский МО — два, Топкинский МО — два, Белово — один, Калтан — один, Междуреченск — один, Мыски — один, Прокопьевск — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Чебулинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 57 пациентов выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 35 228 случаев заражения коронавирусом, 34 005 человек выздоровели, 665 пациентов скончались.