Белград, , 07:54 — REGNUM Соглашение между ЕС и Сербией об управлении границами вступает в силу 1 мая, заявили в Европейской комиссии. Соглашение позволит Европейскому агентству пограничной и береговой охраны (Frontex) проводить совместные операции в Сербии, особенно в случае возникновения внезапных проблем в области управления границей. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

"Все операции и развертывание на общих границах будут проводиться при полном согласовании с сербскими властями и в соответствии с их инструкциями, с установленными правоохранительными мерами, обеспечивающими полное уважение основных прав обеих сторон во время этих операций», — указали в Еврокомиссии.

Frontex уже имеет аналогичные соглашения с Албанией и Черногорией, и переговоры о сотрудничестве также начались с Северной Македонией.