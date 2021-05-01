Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области в майские праздники отделения социальной защиты населения будут работать по специальному графику. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Отделы соцзащиты будут работать по особому графику с 3 по 11 мая. В каждом муниципальном образовании учреждения сформирован график дежурств профильных специалистов.

Власти отмечают, что для получения услуг можно обратиться по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, в майские праздники служба 122 в Ульяновской области работает в обычном режиме. По данному телефону принимаются вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также жалобы на работу органов власти. Также в штатном режиме работают все диспетчерские службы и «горячие линии» по вопросам ТЭК и ЖКХ.

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