Кудымкар, Пермский край, , 07:48 — REGNUM Не менее восьми человек стали жертвами пожара в жилом доме в городе Кудымкар Пермского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Уточняется, что пожар унес жизни восьми человек. При этом двое из них являлись несовершеннолетними — возрастом шести и десяти лет. По данным агентства «Интерфакс», семья состояла на учете как малоимущая.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 мая в Пермском крае в городе Кудымкар произошел пожар в жилом доме. По первым данным, огнем была охвачена площадь 120 квадратных метров. Возгорание удалось потушить, однако сообщалось о погибших в результате пожара. Причины произошедшего до сих пор не известны.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар произошел в жилом доме под Пермью