Пекин, , 08:01 — REGNUM В результате грозы с градом и ураганного ветра, обрушившихся 30 апреля на город Наньтун, который находится в китайской восточной провинции Цзянсу, 11 человек погибли и еще более 100 пострадали. Об этом 1 мая говорится в заявлении правительства города.

«В период с 18.00 до 22.00 в некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром… Согласно последним статистическим данным, 11 человек погибли в результате падения больших деревьев на дома, поломки столбов электропередач, падения в реку из-за сильных порывов ветра и других причин, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

При этом в некоторых городских районах выпал град диаметром от 1 до 3 сантиметров, и была зарегистрирована скорость ветра от 37,7 до 45,4 м/с.

Также в результате разгула стихии оказались повреждены многие дома, автомобили и оборваны линии электропередачи. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на территории Тувы было объявлено штормовое предупреждение.