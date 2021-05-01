Белград, , 07:46 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 30 апреля заявил, что в первом квартале экономика Сербии выросла более чем на один процент. Он поблагодарил граждан за то, что они способствовали такому экономическому успеху. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Уважаемые граждане Сербии, я хочу сообщить вам, что мы планировали, чтобы темпы роста в первом квартале этого года составляли минус 1,30%, так как у нас были чрезвычайно высокие показатели — плюс 5,2%, достигнутые в первом квартале 2020 года, чтобы в конце 2021 года мы смогли достичь 6-процентного показателя. У меня есть замечательные новости для вас, и я не могу скрыть счастье и гордость за то, что нахожусь у руля страны, которая сделала это», — отметил президент.

Он добавил, что в первом квартале Сербия показала рост более чем на 1%, что, как он отметил, является огромной разницей по сравнению с тем, что в Сербии ожидали. По его словам, например, Германия ожидала минус 1,5% и имеет показатели в минус 1,7%, чем в этой стране недовольны.