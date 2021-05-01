Кабул, , 07:41 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва возле авиабазы Баграм в Афганистане, передает телеканал TOLO News.

Отмечается, что погибшие являлись сотрудниками афганской службы безопасности. Также ранения получили 25 человек. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля взрыв произошел в городе Пули-Алам в Афганистане. В результате происшествия погибли около трех десятков человек. Еще 60 получил ранения различной степени тяжести. По данным силовиков, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный возле больницы.

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