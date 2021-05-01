Вашингтон, , 07:45 — REGNUM В США обязательный масочный режим во всех транспортных сетях страны продлевается до 13 сентября. Об этом сообщается в распространённом 30 апреля заявлении и.о. руководителя американского Управления по безопасности на транспорте Дарби Леджо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

«Управление по безопасности на транспорте продлевает до 13 сентября требование о ношении защитных масок во всех транспортных сетях США, в том числе в аэропортах, в самолётах, в рейсовых автобусах, железнодорожном транспорте», — говорится в документе.

По словам Леджо, уже около половины всех взрослых граждан США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Но по-прежнему «маски остаются важным инструментом в борьбе с этой пандемией». А продление требований по их ношению во всех транспортных сетях «направлено на минимизацию распространения COVID-19 на общественном транспорте».

Напомним, что прежний срок масочного режима на транспорте истекал 11 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 мая американские власти вводят ограничения на въезд в США для лиц, прибывающих из Индии.

Читайте также: В США полностью вакцинированы 100 млн человек

Читайте ранее в этом сюжете: США введут ограничения на въезд для всех прибывающих из Индии