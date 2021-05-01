Нью-Дели, , 07:39 — REGNUM Общее количество зафиксированных в Индии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось за сутки на 401 993 и достигло 19 164 969. Об этом 1 мая сообщает издание The Economic Times со ссылкой на министерство здравоохранения и поддержки семьи страны.

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Кроме того, также возросло количество летальных исходов от COVID-19 — до 211 853. За 24 часа в Индии зарегистрировали 3523 умерших от последствий указанного заболевания. Вместе с тем в стране подтверждено 15 684 406 фактов выздоровления от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля власти Индии увеличили финансирование военным, которые заняты борьбой со второй волной коронавируса в стране. Это решение должно помочь армии строить и организовывать центры для карантина и больницы, производить замену и ремонт материалов и магазинов, а также поставлять средства для лечения COVID-19.

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