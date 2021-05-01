Ульяновск, , 07:38 — REGNUM В майские праздники служба 122 в Ульяновской области работает в обычном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В службе 122 принимают жалобы о работе органов власти и системе жизнеобеспечения, могут помочь вызвать врача на дом, записаться на вакцинацию от COVID-19 и дать консультацию по всем вопросам, связанным с пандемией. Власти отмечают, что необходимости операторы соединяют с горячими линиями минздрава, социальной защиты, службы занятости и телемедицинским центром.

По официальным данным, ежедневно принимается до 350 звонков, всего с начала работы службы получено более 36 тыс. обращений. Чаще всего жители спрашивают о вакцинации и просят о медицинской консультации, также в числе топ-вопросов — социальные выплаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября 2020 года в России ввели единый телефонный номер 122 по вопросам COVID-19 с возможностью вызова врача на дом. По данному номеру отвечает региональный кол-центр, который предоставляет необходимую информацию и консультацию.

Напомним, что в майские праздники на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Ульяновской области введены дежурства аварийных бригад.

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