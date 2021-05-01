Чита, , 07:34 — REGNUM С 1 по 9 мая в Забайкальском крае пройдет более 1400 спортивных, культурных, оздоровительных и развлекательных мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ожидается что посетит их порядка 315 тысяч человек.

«В мероприятиях примут участие 85 ветеранов и 20 сопровождающих, они тоже протестированы, также проверили и всех участников парада Победы. На точках входа на площади Ленина в Чите будет проводиться термометрия. Для раздачи по всему краю приобретены 30 тысяч лицевых масок. Разведены потоки входа и выхода артистов на сцене. Все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться», — отметила вице-губернатор края Аягма Ванчикова.

Праздничные мероприятия пройдут, в том числе в учреждениях культуры: будет задействовано 600 библиотек, 27 музеев, 561 дом культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять майские праздничные мероприятия.

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