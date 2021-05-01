Анкара, , 07:42 — REGNUM Советник президента Турции Гюльнур Айбет 30 апреля в интервью турецкому телеканалу Sabah отметила, что, признавая геноцида армян, США не смогли просчитать влияние Турции в регионе.

Айбет заявила, что «незаконно» признавать события 1915 года «геноцидом армян», в отличие от предыдущих президентов США, Байден не учёл растущую власть и мощь Турции в регионе.

«В то время, когда глобальные балансы сил изменились, Турция стала державой, которая изменила реалии в регионе. Успех Турции в Ливии Ираке и Нагорном Карабахе должен быть учтён в рамках глобальных изменений», — подчеркнула Айбет.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля назвал события 1915 года «геноцидом», в то время как Турция резко отреагировала на это заявление.