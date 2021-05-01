Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Соединенные Штаты намерены представить Северной Корее свой новый подход к выстраиванию отношений с КНДР, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эту информацию донесут до высокопоставленных должностных лиц Северной Кореи. При этом утверждается, что Вашингтон не намерен менять позицию относительно ядерной программы КНДР.

«Мы полностью намерены сохранять секционное давление, пока все это будет продолжаться», — добавил источник.

Источники уточняют, что Вашингтон намерен использовать более осторожный и сдержанный подход. Предполагается, что США будут готовы частично снимать санкции в обмен на конкретные шаги со стороны Северной Кореи. При этом конечной целью все так же будет являться полная денуклеаризация Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон при поддержке союзников продолжит оказывать давление на Иран и Северную Корею. По его словам, давление будет продолжаться до тех пор, пока Пхеньян и Тегеран не откажутся от своих ядерных программ.

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