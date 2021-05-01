Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт с американской компанией SpaceX на создание лунного посадочного модуля в рамках программы Artemis. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Ранее в апреле NASA заключило со SpaceX контракт на разработку лунного модуля общей суммой $2,9 млрд, на этот контракт также претендовали американские компании Blue Origin и Dynetics. Руководство Blue Origin осталось недовольно условиями контракта и подало жалобу в Счётную палату США (GAO).

В Blue Origin заявили, что решение NASA по этому контракту расширяет монополию SpaceX в сфере космических программ. Также в компании отметили, что руководству SpaceX разрешили изменить свою заявку, тогда как у других компаний такой возможности не было.

«В связи с поданными в GAO обращениями мы проинструктировали SpaceX по приостановке работы в рамках контракта HLS (система посадки человека) до тех пор, пока не будут завершены все разбирательства, связанные с этим контрактом», — прокомментировали в NASA.

Ожидается, что GAO примет решение о корректности условий контракта не позднее 4 августа.

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