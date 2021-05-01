Чита, , 07:25 — REGNUM В правительстве Забайкалья произошли кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба правительства региона, после майских выходных на смену главе краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта — уроженцу Хабаровского края, 45-летнему Денису Удоду — придёт участник кадрового проекта «Забайкальский призыв» Дмитрий Ватагин.

Про нового министра известно, что Дмитрий Ватагин родился 14 января 1982 года в Чите. До назначения занимал должность руководителя государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края».

Высшее образование получил в Забайкальском институте железнодорожного транспорта по специальности «Инженер по организации управления на транспорте». С июля 2003 года по октябрь 2006-го работал на Железнодорожной станции Чита I Забайкальской железной дороги составителем поездов станции Чита-II по 5-му разряду. С февраля 2007 работал директором ООО «КУБ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое кадровое назначение за последние месяцы в забайкальском правительстве. В январе 2021 года га должность заместителя главы правительства Забайкальского края по инвестиционному развитию назначен сотрудник Высшей школе экономики Илья Акишин.

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