Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чувашии планируют «выстраивать более тесное сотрудничество с чувашами» в других регионах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики Олега Николаева по итогам круглого стола, посвященного взаимодействию органов власти и общественных объединений чувашей.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

О работе Чувашского национального конгресса (ЧНК) рассказал президент межрегиональной общественной организации, депутат Государственного совета республики Николай Угаслов. Участники обсудили вопросы совместной работы ЧНК и Федеральной чувашской национальной культурной автономии.



Президент Чувашского национального конгресса, депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов Cap.ru

Глава республики Олег Николаев констатировал, что в Чувашии проводится большая работа по сохранению и развитию национальной культуры — в частности, принята программа по развитию чувашского языка и культуры, в 2021 году планируется выпуск нового учебника по родному языку и литературе, готовятся мультимедийные материалы на родном языке.

«В прошлом году мы впервые отметили День чувашской вышивки, который показывает все богатство и глубину родной культуры», — сказал Олег Николаев.

Руководитель Чувашии призвал чувашские общественные организации искать более эффективные методы работы по популяризации чувашского языка и национальных традиций, а также выстраивать более тесное сотрудничество с чувашами в других регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, День чувашской вышивки первые отметили в республике 26 ноября 2020 года. Он приурочен ко дню рождения известной советской художницы по вышивке Екатерины Ефремовой. Глава республики Олег Николаев при учреждении праздника пояснил, что вышивка является «своего рода генетическим кодом нации».