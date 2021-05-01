Москва, , 07:16 — REGNUM Восемь граждан стран Евросоюза объявлены невъездными в Россию, сообщили 30 апреля в пресс-службе МИД РФ.

Мера стала ответной на действия Евросоюза, власти которого в марте этого года ввели ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Въезд в Россию запретили председателю Европарламента Давиду Сассоли, замепредседателю Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой, председателю Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэрэ, главе прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, главе лаборатории в Исследовательском институте тотальной обороны Швеции Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску.

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Официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой сообщила также, что нота о введении Россией ответных мер на антироссийские санкции ЕС, вручена 30 апреля в Москве главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру.

Главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, в свою очередь, выступили с совместным заявлением, в котором назвали «неприемлемыми» действия Москвы и пообещали дать «ответ на ответ».

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