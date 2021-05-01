Чита, , 07:16 — REGNUM Губернатор забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с днём Весны и Труда. В его обращении, в частности сказано:

«Многие поколения забайкальцев своими профессиональными успехами и достижениями создавали наш край, приумножали экономический, культурный и духовный потенциал России, теперь от нас зависит настоящее и будущее региона. Сегодня наш край, страна стоит перед новыми вызовами.

Эпидемия внесла коррективы в наши планы. Но она не может отменить ценности, которые символизирует этот праздник — уважение к труду, любовь к профессии, стремление обеспечить достойную жизнь нашим детям и внукам. Пусть майские дни отдыха подарят вам сил для новых трудовых свершений!«

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять майские праздничные мероприятия: 1 мая, в честь Праздника весны и труда, на площади Ленина в Чите стартовала 69-я открытая первомайская легкоатлетическая эстафета на кубок города, во второй половине дня состоится концерт.

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