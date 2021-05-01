Прага, , 07:15 — REGNUM Чешская экономика испытает серьезный удар в случае введения Россией санкций против Чехии, 30 апреля написало издание iRozhlas, опросившее экспертов в республике.

Главный экономист компании Patria Finance Ян Буреш предположил, что ограничения могут затронуть отдельные организации. Руководитель Союза промышленности и транспорта Ярослав Ганак предупредил, что возможные санкции со стороны РФ могут не только навредить экономике Чехии, но и нарушить деятельность дипломатических органов, осуществляющих поддержку чешским компаниям по выходу на российский рынок.

Так, по словам эксперта, такие проблемы угрожают автоконцерну Skoda Auto. Он также напомнил, что по итогам 2020 года Чехия ввезла в Россию больше товаров, чем РФ в республику.

Замглавы Ассоциации экспортеров Чехии Отто Данек полагает, что в случае указанного шага со стороны Москвы в Чехии могут резко вырасти цены на топливо и энергоресусы, что также отрицательно скажется на чешской промышленности. Специалист выразил мнение, что прежние российские санкции против ЕС оказали гораздо большее негативное влияние на Чехию и другие европейские страны, чем ограничения Евросоюза в адрес России.

Данек отметил, что чешской экономике с трудом удалось преодолеть экономические проблемы, вызванные этой ситуацией. По его словам, он не уверен, что Чехии вновь повезет при введении новых ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на конфронтационную политику властей ЕС, европейский бизнес заинтересован в работе в России.

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