Бишкек, , 07:17 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров на 1 и 2 мая объявил национальный траур по погибшим в ходе вооружённого конфликта, вспыхнувшего на границе с Таджикистаном в ночь на 29 апреля. О подписании главой государства соответствующего указа 1 мая сообщает пресс-служба президента.

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«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1−2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 апреля на баткенском участке границы Киргизии и Таджикистана произошёл конфликт между жителями из-за спорного водозабора, переросший в масштабные перестрелки между военнослужащими двух стран. По официальным данным, в ходе конфликта погиб 31 житель Киргизии, большая часть которых являются гражданскими. Ранения получили более 120 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киргизия и Таджикистан 1 мая проведут переговоры по вопросу демаркации границы между республиками, сообщила 30 апреля пресс-служба президента Киргизии.

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