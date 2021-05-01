Чита, 1 мая, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Несмотря пандемию коронавируса, представители КПРФ Забайкалья 1 мая вышли на площадь Ленина и провели традиционный первомайский митинг.

Цитата телеграм-канала «Чита.Ру» Первомайский митинг в Чите

Также в центре Читы сегодня, 1 мая, проходит ярмарка продовольственных товаров. Торгуют мясом, мёдом, куличами, пирожками.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня начнётся выступление муниципального духового оркестра и праздничный концерт. ё

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