Чита, , 07:07 — REGNUM В Забайкальском крае, несмотря на пандемию коронавируса, решили не отменять майские праздничные мероприятия. Сегодня, 1 мая, в честь Праздника весны и труда, на площади Ленина в Чите стартовала 69-я открытая первомайская легкоатлетическая эстафета на кубок города.

Также там организована площадка по проведению вакцинации от COVID-19. Чуть позднее начнётся выступление муниципального духового оркестра и праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края ввели запрет на розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения массовых майских мероприятий.

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