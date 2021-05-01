Чебоксары, 1 мая, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Сильный ветер в Чувашии, который накрыл республику 1 мая, утихнет 2 мая. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В марте 2021 года в Чебоксарах

2 мая, когда православные отмечают Пасху, осадков не ожидается, ветер утихнет, температура воздуха составит +9…+14 градусов тепла.

3 мая прогнозируются сильные дожди, в том числе грозы, которые закончатся днём 4 мая. При этом вернётся сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. По словам синоптика-любителя, в тёплом секторе циклона температура воздуха повысит до +13…+18 градусов.

5 мая Чувашия окажется в тылу циклона и похолодает до +6…+11 градусов, ожидаются небольшие дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду. Владимир Михайлов не исключает, что местами возможны мокрый снег и ледяная крупа, а в ночь на 6 мая возможны заморозки на почве.

6 мая под влиянием южного антициклона потеплеет до +12…+17 градусов, 7 мая ожидаются небольшие дожди, при этом температура достигнет 20-градусной отметки.

8 мая прогнозируется солнечная погода с температурой +20…+25 градусов. 9 мая, в День Победы, а также 10 мая возможны кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, май в Чувашии начался с резкого похолодания и сильного ветра, ожидается «желтый» уровень опасности из-за порывов ветра 13−18 метров в секунду.