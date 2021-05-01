Киншаса, , 06:58 — REGNUM Осадное положение объявлено в двух регионах Демократической Республики Конго в связи с угрозой нападения вооруженных группировок, заявил президент страны Феликс Чисекеди на своей странице в Twitter.

Он объявил режим осадного положения в провинциях Итури и Южное Киву. По его словам, вооруженные незаконные бандформирования создают угрозу безопасности для жителей этих областей.

Напомним, с октября 2020 года вооруженные силы ДРК ведут операцию по уничтожению боевиков. Основные боевые действия проводятся против террористической группировки исламистов, которая ведет свою деятельность в провинции Северное Киву. Этот регион расположен у границ с Угандой и Руандой.