Ульяновск, , 06:53 — REGNUM В майские праздники на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Ульяновской области введены дежурства аварийных бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе все диспетчерские службы и «горячие линии» по вопросам ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Вместо штатного режима организовано дежурство аварийных бригад, в том числе управляющих компаний, и ежедневные дежурства ответственных сотрудников для оперативного реагирования на вероятные инциденты на объектах на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса.

Пункты приема платежей за коммунальные услуги в Ульяновске с 4 по 7 мая будут работать в штатном режиме.

Власти отмечают, что гидравлические испытания на тепловых сетях начнутся после майских каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске из-за резкого похолодания принято решение о продлении отопительного сезона до 1 мая. Ранее в области планировали начать отключение от теплоснабжения 26 апреля.

Напомним, 30 апреля спасатели Ульяновской области перешли на усиленный режим работы, чтобы «обеспечивать безопасность майских праздников с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки».