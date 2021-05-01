Нью-Дели, , 06:49 — REGNUM Китайские компании в ближайшее время доставят ещё 40 тыс. концентраторов кислорода в Индию для борьбы с пандемией COVID-19, в Пекине предпринимают все необходимые для этого усилия, заявил 1 мая посол Китая в Индии Сунь Вэйдун в интервью Global Times.

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«Насколько мне известно, китайские компании ускоряют производство по крайней мере 40 000 кислородных генераторов — заказы размещены индийской стороной, и они работают круглосуточно, чтобы доставить их в кратчайшие сроки», — сказал он.

По словам Вэйдуна, в апреле этого года Китай поставил в Индию более 5000 аппаратов ИВЛ, 21,5 тыс. концентраторов кислорода, более 21 млн масок и около 3800 тонн лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за резкой вспышки эпидемии коронавируса в Индии медицинская система страны оказалась перегружена, врачи столкнулись с нехваткой кислорода и аппаратов ИВЛ.

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