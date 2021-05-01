Пекин, , 06:47 — REGNUM В Китае приостановили приём замороженной рыбы (сайды) с траулера «Министр Ишков» в связи с обнаружением на образцах продукции коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

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Данное судно доставило в Китай продукцию крупнейшего российского рыбопромышленного предприятия «Океанрыбфлот» (Камчатка). Сотрудники таможни при выборочной проверке обнаружили коронавирус на восьми упаковках замороженной сайды, в связи с чем на две недели приём грузовых таможенных деклараций от данной компании был приостановлен на две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в 2021 году сократила до 41 260 тонн размер квоты для судов Южной Кореи на промысел морепродуктов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ.

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