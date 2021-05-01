Чебоксары, , 06:41 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении пассажира, который напал на правоохранителя в поезде. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошёл ночью 28 февраля 2021 года в вагоне пассажирского поезда № 71 сообщением Чебоксары — Москва. Следствие полагает, что он публично оскорбил сотрудника транспортной полиции, высказавшись в его адрес нецензурной бранью, а также применил насилие, не опасное для жизни. Его действия пресекли.

Фигурантом уголовного дела стал житель Канаша. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Чебоксарах передано в суд уголовное дело в отношении 61-летнего пенсионера по подозрению в стрельбе в полицейского из пневматического пистолета в полицейского.

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