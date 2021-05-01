Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт с компанией SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Об этом 30 апреля сообщил телеканал CNBC.

Стоимость контракта составляет $2,89 млрд. Он был подписал по итогам тендера, проведённого весной 2020 года. В NASA сообщили, что приостановка связана с протестами конкурентов SpaceX — Blue Origin и Dynetics — которые опротестовали решение в Главном контрольном управлении США (GAO).

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«В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта на посадочный модуль приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — пояснили в агентстве.

Планируется, что урегулирование споров завершится до 4 августа 2021 года.

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