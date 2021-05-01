Пермь, , 06:32 — REGNUM Возгорание произошло в жилом доме в Кудымкарском городском округе Пермского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 1 мая. К моменту прибытия спасателей огнем была охвачена площадь 120 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, в результате возгорания были погибшие. Более подробная информация о жертвах не приводится. Причины возгорания также неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля пожар произошел в жилом доме в Красноуфимске Свердловской области. В результате возгорания погибли два человека. По факту произошедшего Следственный комитет РФ начал проверку.