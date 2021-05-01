Чебоксары, , 06:30 — REGNUM Май в Чувашии начался с резкого похолодания и сильного ветра, который утихнет на Пасху, 2 мая. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 1 мая холодный фронт атлантического циклона принесет дожди, которые сначала прольются в северо-западной части республики. Температура воздуха составит +11…+16 градусов тепла, ветер юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.

О резком ухудшении погоды предупреждают спасатели, отмечая, что днём 1 мая ожидается «желтый» уровень опасности из-за порывов ветра 13−18 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения.

Напомним, погодная шкала состоится из четырёх цветов, где «жёлтый» цвет означает, что стихия потенциально опасна.