Ульяновск, , 06:22 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 мая, спасатели призывают жителей быть осторожными на улице в связи с погодными условиями. Об этом сообщается на сайте ведомстве.

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 мая в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду. В ведомстве отмечают, что объявляется «жёлтый» уровень опасности.

Спасатели рекомендуют жителям ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Водителям следует «быть предельно осторожными и внимательными» на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, погодная шкала состоится из четырёх цветов, где «жёлтый» цвет означает, что стихия потенциально опасна.