Пекин, , 06:20 — REGNUM По меньшей мере 11 человек погибли и еще более ста пострадали в китайской провинции Цзянсу из-за сильного ветра, который обрушился на территорию востока страны. Об этом 1 мая сообщается на сайте администрация города Наньтун.

Порывы ветра в отдельных районах провинции составляли до 45 метров в секунду. Природная стихия привела к обрывам линий электропередачи, а также разрушению ряда зданий и повреждению нескольких автомобилей.

Из зоны бедствия спешно эвакуировали примерно три тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 апреля в Пекине объявляли тревогу в связи с приближением к городу пылевой бури, четвертой по счету в 2021 году.

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