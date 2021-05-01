Анкара, , 06:19 — REGNUM Никогда раньше Турция не играла столь важную роль, как США, пытаясь приблизить к себе союзников, чтобы дистанцировать Россию от ключевых процессов в ближневосточном регионе, написала 30 апреля старший советник президента Турции и профессор Национального университета обороны Турции Гюльнур Айбет в статье для американского Института по вопросам обороны и безопасности (RUSI).

Эксперт отметила, что в настоящее время в регионе «разворачивается первая перестройка отношений между великими державами после окончания Второй мировой войны», и Турция является одним из главных субъектов этого процесса.

«Роль Турции в Ливии, Сирии, Ираке и в последнее время в поддержке Азербайджана в его борьбе против армянских оккупационных сил в Нагорном Карабахе следует рассматривать в рамках этой более широкой картины глобальных изменений», — написала Айбет.

Вместе с тем, отмечает советник, отношения Турции и США никогда не были такими натянутыми, как сейчас. Причинами такого положения дел она назвала американскую военную помощь курдам, укрывательство Соединёнными Штатами лидера группировки, которую в Анкаре считают террористической и которую обвиняют неудавшемся госперевороте 2016 года, а также недавнее заявления президента США Джо Байдена.

«Именно в этот момент нестабильности в отношениях между Турцией и США президент Байден, к сожалению, решил пойти туда, куда его предшественники мудро решили не делать. Признав события, произошедшие в Османской империи в 1915 году, как «геноцид», президент Байден стал первым президентом США, заявившим о формальном признании этого термина в отношении событий 1915 года», — пояснила Айбет.

В заключение она отметила, что дверь в отношениях Анкары и Вашингтоне остаётся открытой для устранения разногласий. Планируется, что президенты двух стран обсудят их на встрече, которая может состояться на саммите НАТО в июне 2021 года.