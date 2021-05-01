Москва, , 06:22 — REGNUM В Министерстве обороны России 1 мая начался приём заявок на три Всероссийских конкурса научно-исследовательских работ в интересах Вооружённых сил РФ по направлению: «Инновационные технологии в медицине». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Организаторы конкурсов проводят отбор перспективных решений по десяти направлениям в области медицины, таким как: аддитивные технологии, инновационные клеточные технологии, биотехнические системы и технологии, инновации в области генной инженерии», — говорится в сообщении военного ведомства.

Научным, инновационным, производственным группам и коллективам, которые способны эффективно реализовать перспективные проекты, юридическим и физическим лицам предлагается «раскрыть вопросы применения технологий искусственного интеллекта при диагностике широкого спектра заболеваний, в том числе неинфекционного характера», а также при проведении лечебно-эвакуационных мероприятий. Помимо этого, военное ведомство интересуют вопросы инновационных технологий профессионального отбора военнослужащих, которые учитывают медико-биологические, психологические и педагогические аспекты.

На первом этапе, с 1 мая по 30 июня, конкурсные работы будут приниматься комиссией, которая с 1 по 31 июля проведёт их предварительную оценку. На завершающем третьем этапе, который пройдёт в период с 1 по 31 августа, конкурсная комиссия определит победителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ заявили о необходимости развивать телемедицину и искусственный интеллект в медицине.

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