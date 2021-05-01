Чебоксары, , 06:16 — REGNUM Центральный банк России просит суд ликвидировать чебоксарский банк «Мегаполис», который остался без лицензии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Центробанк вышел с исковым заявлением о ликвидации к обществу с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Мегаполис» (г. Чебоксары). Иск был принят, суд возбудил по производству дело.

«Сторонам предлагается принять меры по урегулированию спора во внесудебном порядке, а также обеспечить явку полномочных представителей», — говорится, в частности, в судебном документ.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Предварительное судебное заседание арбитражного суда назначено на 19 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензию у ООО «Мегаполиса» Центральный банк России отозвал 26 марта 2021 года из-за «искажения финансовой отчётности». По данным на 29 апреля, 5 тыс. вкладчиков получили 2,7 млрд рублей страховых выплат.

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