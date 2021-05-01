Оттава, , 06:03 — REGNUM Использование вакцины от COVID-19, произведенной американской корпорацией Johnson & Johnson, приостановлено в Канаде, 30 апреля сообщается на сайте канадского министерства здравоохранения.

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Решение приятно из-за опасений по поводу качества поставленной в страну партии препарата. Запрет введен на фоне закрытия в США завода Emergent, занимающегося выпуском сырья для указанной вакцины.

В ведомстве подчеркнули, что власти Канады ведут консультации с Johnson & Johnson, а также с американским фармацевтическим регулятором FDA.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в аэропорт канадского города Торонто прибыла партия из 304,8 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции производства корпорации Johnson & Johnson.

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