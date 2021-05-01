Ульяновск, , 06:02 — REGNUM В Ульяновской области провели более 851 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным на вечер 30 апреля, за последние сутки в регионе предварительно подтверждено 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Под наблюдением находятся 8068 человек.

Всего проведено за весь период 851 486 лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в отношении 814 715 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено выявлено 53 409 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечился 50 631 пациент (94,8%), умерли 1176 человек.