Нью-Дели, , 06:00 — REGNUM Не менее 18 человек погибли при пожаре в больнице в индийском Бхарухе, сообщает газета The Hindustan Times.

Сообщается, что в медучреждении лечились пациенты с коронавирусной инфекции. Спасателям удалось эвакуировать около 50 человек из горящего здания, однако в результате пожара погибли 18 пациентов. По предварительным данным, они умерли от отравления продуктами горения или сгорели. Других подробностей произошедшего не приводится. Также не называется причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля пожар произошел в больнице штата Махараштра в Индии. Спасателям удалось вывести из горящего здания 20 пациентов, включая шестерых из реанимационного отделения. В результате пожара погибли четыре человека, еще несколько пострадали.

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