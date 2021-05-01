Москва, , 05:57 — REGNUM В субботу, 1 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха — +10…+12 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 2 мая в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +1…+3 °C.

Ветер северо-западный 6−11 м/с, ночью переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +8…+13 °C днём и −2…+5 °C ночью.

В воскресенье, 2 мая, днём в столице ожидается +12…+14 °C. По области +10…+15 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +4…+9 °C, облачно, дождь, местами сильный.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее дождливым в столичном регионе в первые майские пять дней, как ожидается, станет 3 мая.

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