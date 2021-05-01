Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Штрафы в отношении тех социальных сетей, которые будут блокировать учетные записи участников избирательных кампаний, вводят власти американского штата Флорида. Об этом 30 апреля передал телеканал Fox News.

Речь идет об интернет-сервисах с количеством пользователей более 100 млн в месяц. Под этот параметр в США подпадают только соцсети Facebook и Twitter.

Размер штрафа составит $250 тыс. за каждый день блокировки кандидатов из Флориды и $25 тыс. — за любого другого участника выборов. Кроме того, согласно закону, социальные сети должны уведомлять политиков о блокировке их аккаунтов за семь дней до введения ограничений.

Законопроект о штрафах уже одобрен законодательным органом Флориды, в котором большинство составляют члены Республиканской партии. Вскоре документ должен быть подписан губернатор штата Роном Десантисом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта американский сенатор-демократ Берни Сандерс (штат Вермонт) выступил с осуждением блокировки страницы бывшего президента США в Дональда Трампа в Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор-демократ Берни Сандерс осудил блокировку аккаунта Трампа в Twitter