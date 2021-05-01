Берлин, , 05:32 — REGNUM Американская компания Intel обратилась к правительствам стран за помощью в финансировании строительства завода по производству полупроводников в Европе. Об этом 30 апреля заявил генеральный директор компании Пэт Гелсинджер, сообщает издание Politico.

«Мы просим и США, и правительства Европы создать здесь конкурентоспособное по сравнению с Азией производство», — сказал он.

По словам Гелсинджера, компании потребуется €8 млрд (почти $10 млрд) государственных субсидий, чтобы производство могло выдержать конкуренцию с китайскими производителями.

Позже компания дистанцировалась от публичного запроса, заявив, что Гелсинджер не называл конкретную цифру, хотя он ясно дал понять, что лидерам ЕС необходимо инвестировать, чтобы обеспечить развитие полупроводниковой промышленности.

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