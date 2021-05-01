Токио, , 05:33 — REGNUM У северо-восточного побережья японского острова Хонсю 1 мая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения располагался неподалёку от побережья префектуры Мияги. Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров под океанским дном.

Отмечается, что ощутимые подземные толчки были зафиксированы в нескольких северо-восточных и восточных префектур Японии. В их числе — Фукусима, Ибараки, Иватэ, Токио, Сайтаму, Тибу. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами также не объявлялась.

По информации телеканала NHK, на аварийной АЭС «Фукусима-1» в результате землетрясения нештатных ситуаций не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Бали в Индонезии.

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