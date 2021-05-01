Кемерово, , 05:28 — REGNUM Губернатор Кемеровской областиСергей Цивилёв прокомментировал отказ берлинских властей восстановить звание почётного гражданина Берлина кузбассовцу Николаю Масалову. Он также назвал решение лишить сибиряка этого звания несправедливым.

«76 лет назад, 30 апреля 1945 года, уроженец Кузбасса Николай Иванович Масалов совершил подвиг, когда во время боя спас из-под обстрела маленькую жительницу Берлина, за что ему было присвоено звание почётного гражданина столицы Германии. К сожалению, после объединения Германии Николай Иванович был лишён этого звания. Считаю это решение несправедливым, — рассказал Цивилёв. — В год 75-летия Победы и подвига Николая Ивановича мы обратились к правящему бургомистру города Берлина с предложением восстановить звание почётного гражданина столицы Германии. К сожалению, власти Берлина на сегодняшний момент не поддержали нашу инициативу, и я считаю это большой ошибкой».

Он уточнил, что совместно с Министерством иностранных дел РФ, Посольством России в ФРГ и неравнодушными жителями Германии власти Кузбасса продолжают работу и уверил, что они приложат все усилия, чтобы вернуть звание почётного гражданина Берлина герою-кузбассовцу.