Тегеран, , 07:30 — REGNUM Завершив свой визит в четыре соседних государства, 30 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: «Мы все движемся к светлому будущему ближневосточного региона». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В своем твиттере министр иностранных дел Зариф написал: «Мы все движемся к построению прочных двусторонних связей и конструктивных региональных отношений для светлого и многообещающего будущего региона Ближнего Востока».

«Параллельно с венскими переговорами я провел пять дней в четырех соседних арабских столицах, а также провел плодотворные и конструктивные встречи с нашими братьями в арабских странах», — отметил он далее.

«Мы все движемся к построению прочных двусторонних отношений и взаимовыгодных региональных связей для светлого для построения многообещающего будущего региона», — вновь заявил глава МИД Ирана, выразив надежду на укрепление внутрирегионального взаимодействия с целью борьбы с общими вызовами и угрозами.