Тегеран, , 07:31 — REGNUM 30 апреля член Национального штаба по борьбе с коронавирусом и профилактике заявил, что с июня в стране начнется массовая вакцинация людей против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая в интервью агентству Mehr, Мину Мохраз отметила, что иранский Штаб по исполнению приказа Имама Хомейни начнет публичную вакцинацию людей против коронавирусной инфекции с третьего месяца текущего иранского календарного года (начавшегося 21 марта 2021 года).

Отвечая на вопрос о том, начнется ли вакцинация в июне текущего года с использованием вакцины COV-Iran Barakat, она подчеркнула: «Если рабочий процесс в области производства вакцины от COVID-19 и клинические испытания пройдут успешно, эта цель будет материализована».

Мохраз также сообщила, что во время визита на завод «КОВ-Иран Баракат», которому поручено производство вакцины против коронавирусной инфекции, пару дней назад было отмечено, что вакцина от COVID-19 производится ускоренным способом.